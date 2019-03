Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ablenkung am Steuer ist ein unterschätztes Risiko - 22 Verkehrsteilnehmer nutzten Telefon während der Fahrt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven hat kürzlich darauf hingewiesen, dass mit verstärkten Kontrollen in Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen im öffentlichen Straßenverkehr zu rechnen ist.

"Der Blick aufs Handy ist gefährlich", betonte die Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven am Mittwoch und kündigte verstärkte Kontrollen in diesem Bereich an.

Am gestrigen Donnerstag gerieten in der Stadt Cuxhaven insgesamt 22 Verkehrsteilnehmer in entsprechende Kontrollen. Dabei handelte es sich um 15 Autofahrer bzw. -fahrerinnen und sieben Radfahrer und Radfahrerinnen. Sie müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Beim Tippen oder Lesen von Nachrichten legt ein Autofahrer bzw. eine -fahrerin in nur zwei Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h rund 30 Meter Fahrstrecke "blind" zurück. Während dieser Zeit kann unheimlich viel passieren. Eine Lichtsignalanlage kann Rotlicht zeigen, oder Personen können plötzlich auf die Fahrbahn treten. All das nimmt der Autofahrer nicht wahr und fährt mit unverminderter Geschwindigkeit weiter.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell