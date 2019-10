PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dach brennt nach Reparaturarbeiten

Bad Schwalbach (ots)

Am 01.10.2019 um 19:55 Uhr kam es in Idstein in der Straße Schöne Aussicht zum Brand von Bitumenschweißbahnen auf dem Flachdach eines hochwertigen Einfamilienhauses. Am Nachmittag desselben Tages wurden auf dem Dach die Bitumenschweißbahnen neu verlegt. Dabei entstand vermutlich ein Glutnest, dass erst Stunden später zum Ausbruch des Feuers führte. Da der Brand zunächst als Vollbrand eines Dachstuhles gemeldet wurde und der Feuerschein weit sichtbar war, wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren der Stadt Idstein (Kernstadt, Niederauroff und Wörsdorf) alarmiert. Letztendlich konnte der Brand jedoch durch einen Gartenschlauch gelöscht werden, den die Bewohner des Hauses bereits bereitgelegt hatten. Lediglich beim Öffnen des Wasserhahnes musste die Feuerwehr helfen, da kein Griff am Wasserhahn vorhanden war.

