POL-RTK: Pressemitteilung für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Zwei Verletzte nach Motorradunfall, Heidenrod, L3033 zwischen Geroldstein und Lorch, 28.09.2019, 16:05 Uhr

(hf) Am Samstag, den 28.09.2019, um 16:05 Uhr, kam es auf der L3033 kurz nach Geroldstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54- jähriger Motorradfahrer sowie seine 58- jährige Mitfahrerin verletzt wurden. Der 54-jährige Heidenroder verlor in einer Linkskurve kurz nach der Ortsausfahrt Geroldstein aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad, stürzte und stieß mit einer Leitplanke zusammen. An dem Motorrad sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Stromausfall im Innenstadtbereich von Bad Schwalbach, Bad Schwalbach, Innenstadt, 28.09.2019, 21:15 Uhr - 21:50 Uhr,

(hf) Im Verlauf des Samstagabends kam es zwischen 21:15 Uhr und 21:50 Uhr zu einem Stromausfall im Innenstadtbereich von Bad Schwalbach. Davon betroffen waren unter anderem die Wiedbachstraße, Brunnenstraße und die Adolfstraße. Durch den Netzbetreiber konnte die Störung zeitnah behoben werden.

