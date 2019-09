PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, dem 26.09.2019 teilt ein Autofahrer der Polizei Bad Schwalbach mit, dass auf der B 54 in Fahrtrichtung Taunusstein im Bereich der Abfahrt Hettenhain ein unfallbeschädigter PKW an der Leitplanke steht. Bei Eintreffen der Streife hatte der Fahrer sich bereits mit dem Fahrzeug entfernt. Die Leitplanke war beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut dem Mitteiler um einen silbernen Peugeot Kombi 407 älteren Modells mit litauer Kennzeichen. An der Unfallstelle konnte die rechte vordere Beleuchtungseinrichtung gefunden werden. Wer kann Angaben über das Fahrzeug oder dessen Verbleib machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Schwalbach, Tel.: 06124-70780

