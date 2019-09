PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Leichtkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, dem 26.09.2019 befuhr ein 53Jähriger aus Johannisberg die Kanzler-Metternich-Straße mit seinem PKW und wollte nach links in den Sand abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 18jährigen Leichtkraftradfahrer aus Hochheim am Main. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der Motorradfahrer schwer.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1200 EUR

Die Straße war für ca. 20 Minuten komplett gesperrt.

