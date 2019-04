Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in Hooksiel - Bewohner eines Wohnheimes mussten evakuiert und anderweitig untergebracht werden - Ermittlungen dauern an

Wilhelmshaven (ots)

hooksiel. In der Nacht zum Dienstag, 23.04.2019, kam es in der Bäderstraße in Hooksiel zu einem Brand. Um kurz vor Mitternacht wurde zunächst ein Zimmerbrand in einem Wohnheim gemeldet.

Beim Eintreffen am Einsatzort stellten die Kräfte bereits im hinteren Bereich des Wohnheimes Rauchentwicklung fest, so dass aus Sicherheitsgründen das Wohnheim und damit die 24 Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert wurden.

Der Zimmerbrand konnte durch die eingesetzten, etwa 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hooksiel, Minsen, Waddewarden und Hohenkirchen schnell gelöscht werden.

Außerdem waren neben der Polizei das DRK mit 17 Einsatzkräften, ein Notarzt, der THW mit acht Einsatzkräften und der Bauhof Wangerland mit einem Mitarbeiter vor Ort eingesetzt.

Das Wohnheim verbleibt jedoch aufgrund der Rauchgasbeeinträchtigung bis auf Weiteres unbewohnbar.

Bei zwei Bewohnern bestand der Verdacht auf eine Verletzung durch Rauchgasintoxikation, so dass sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurden. Zwei Bewohner wurden durch ihre Angehörigen abgeholt, die anderen 20 wurden in einer anderen Anlage im Wangerland vorübergehend untergebracht.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche oder fahrlässige Inbrandsetzung, das Ergebnis der Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache bleiben abzuwarten.

