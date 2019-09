Polizeidirektion Hannover

POL-H: 25-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Nachdem ein unbekannter Mann einen 25 Jahre alten Hannoveraner Freitagfrüh (20.09.2019) an der Lehmannstraße im Stadtteil Davenstedt während einer Schlägerei schwer verletzt hat, sucht die Polizei dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich der 25-Jährige und sein Kontrahent gegen 01:00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Lehmannstraße. Offenbar aus Streit um eine Frau gerieten die beiden Männer aneinander und es kam im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei fügte der Unbekannte dem 25-Jährigen offenbar mit einem Messer eine oberflächliche Stichverletzung am Bauch zu. Vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Davenstedter Straße. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in eine Klinik.

Derzeit liegt zu dem hochdeutsch sprechenden Täter folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 18 Jahre alt, schlank und hat kurze, dunkelblonde Haare sowie einen Dreitagebart.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109-3920 entgegen. /now, has

