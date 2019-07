Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Nutzen sie das polizeiliche Angebot der "Montagsberatungen"

Dormagen (ots)

In Dormagen, im Ortsteil St.Peter, hebelten bislang unbekannte Einbrecher das Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Düsseldorfer Straße auf.

Im Haus durchsuchten sie das Mobiliar nach Wertsachen. Was ihnen dabei in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Die Tatzeit lag zwischen Sonntag (14.07.), 15:30 Uhr, und Montag (15.07.), 15:30 Uhr. Riegel vor! Sicher ist sicherer - Beratung der Polizei: Sie haben die Möglichkeit, sich jeweils am Montag, dem 22.07.2019 und dem 29.07.2019, zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ohne vorherige Anmeldung und für telefonische Beratungen unter 02131 300-25518 geöffnet.

Weitere Informationen und Termine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." findet man auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

