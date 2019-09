Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeuginnen ermöglichen Festnahme von Autodieben - Die Polizei sucht weiteren Mittäter

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben Mittwochabend, 18.09.2019, drei Männer (22, 27, 30) in der City vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinschaftlich mit einem derzeit unbekannten Täter einen Peugeot an der Ludwigstraße aufgebrochen zu haben.

Gegen 18:30 Uhr wählten die beiden Zeuginnen den Notruf, nachdem sie beobachtet hatten, wie sich das Quartett an dem am Straßenrand geparkten Peugeot 206 zu schaffen machte. Dabei hantierten zwei der Männer mit einer Brechstange und die beiden anderen Komplizen standen offenbar Schmiere. Dank der beiden Frauen konnten die drei Autoaufbrecher in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass sie die hintere Scheibe des Pkw aufgebrochen und anschließend den Innenraum nach Wertsachen durchsucht hatten. Entwendet wurde jedoch nichts.

Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen die Männer wegen gemeinschaftlichen, schweren Diebstahls. Das derzeit wohnungslose Trio wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Donnerstag dem beschleunigten Verfahren zugeführt.

Die Ermittlungen zum derzeit unbekannten Täter - er trug während der Tat schwarze Kleidung - dauern an. Zusätzlich prüfen die Beamten, ob die Männer noch für weitere Pkw-Aufbrüche in der City infrage kommen.

Zeugen, die den Aufbruch beobachtet haben und insbesondere Hinweise zum flüchtigen Mittäter geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Mitte (Telefon 0511 109-2820) zu melden. /now, ahm

