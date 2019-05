Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund für den Zeitraum Mittwoch, 29.05.2019 bis Donnerstag, 30.05.2019.

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Versuchter Einbruch in Leichenhalle 630555

In der Zeit von Samstag, 10.00 Uhr bis Mittwoch, 12:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in der Kanalstraße Süd in Großefehn. Durch den Täter wurde hierbei das Fenster der dortigen Leichenhalle eingedrückt, wobei ein Einstieg jedoch nicht stattfand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen 01:05 Uhr auf der Tom-Brook-Straße der Pkw eines 24-jährigen Mannes kontrolliert, der in Südbrookmerland wohnt. Nachdem der Mann zunächst falsche Personalien angab wurde ermittelt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der anschließenden Blutentnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Polizeibeamte. Verletzt wurde zum Glück niemand, auf den Mann kommen nun mehrere Verfahren zu.

Sonstiges

Südbrookmerland - Person in Graben gestürzt

Ein 54-jähriger Mann aus Südbrookmerland musste am Mittwoch gegen 20:35 Uhr im Bereich der Auricher Straße durch die Feuerwehr aus einen ca. 2 bis 3 Meter tiefen, teilweise zugewachsenen Graben gerettet werden, nachdem er aus unbekannter Ursache in diesen gefallen war. Der Mann wurde anschließend zwecks ambulanter Behandlung ins Auricher Krankenhaus verbracht.

Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Mülltonnen brannten

Aus bislang unbekannter Ursache sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Mülltonnen in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 0:35 Uhr in der Enno-Hector-Straße entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf eine angrenzende Garage über. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04933-2218 entgegen.

Altkreis Wittmund

Kein Beitrag

