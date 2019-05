Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnhaus; Upgant-Schott - Einbruch in Einfamilienhaus; Dornum - Einbruch in Wohnhaus; Dornum - Freischneider entwendet; Hage - Leergutkisten gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte haben sich auf bislang unbekannte Weise am Dienstag Zutritt zu einem Wohnhaus in Norden verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten des Hauses an der Langen Riege und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand unter anderem eine Münzsammlung. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 6:15 Uhr und 16:30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Upgant-Schott - Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Wohnhaus an der Schwanenstraße in Upgant-Schott ist am Dienstag eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurden nach bisherigem Erkenntnisstand unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in ein leerstehendes Wohnhaus in Dornum eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Elektrowerkzeuge. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04933 2218.

Dornum - Freischneider entwendet

Ein Freischneider der Marke Stihl ist am Montag von einem Baufahrzeug in Dornum gestohlen worden. Das Baufahrzeug war zum Tatzeitpunkt an einer Bushaltestelle an der Buterhusener Straße abgestellt. Unbekannte entwendeten den Freischneider zwischen 13 Uhr und 18 Uhr von der Pritsche des Fahrzeugs. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04933 2218.

Hage - Leergutkisten gestohlen

Unbekannte haben mehrere Kisten Leergut aus einem Lager an der Straße Am Edenhof gestohlen. Zwischen Montag, 21:15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zum Leergutlager eines Supermarktes und entwendeten insgesamt 20 Kisten mit leeren Flaschen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 7151.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell