POL-AUR: Leezdorf - Autofahrer und Beifahrer leicht verletzt;

Ein VW Golf ist am Dienstag in Leezdorf mit einem VW Caddy zusammengestoßen. Der Fahrer des VW Golf, ein 34 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland, fuhr gegen 16:15 Uhr auf der Straße Adeweg. Beim Überqueren der Kreuzung Adeweg / Am Sandkasten in Richtung Adeweg übersah er offenbar den von links kommenden, vorfahrtberechtigten VW Caddy, der auf der Straße Am Sandkasten fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des VW Caddy, ein 19-Jähriger aus Rechtsupweg, und sein Beifahrer, ein 54 Jahre alter Mann aus Rechtsupweg, wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

