Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser; Münkeboe - Einbruch in Pizzeria; Riepe - Einbruch in Wohnhaus

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Zu Wohnungseinbrüchen ist es in den vergangenen Tagen unter anderem im Auricher Stadtteil Extum gekommen. Zwei oder mehr Personen haben möglicherweise in den letzten Wochen in dem Bereich an Haustüren geklingelt, um Hausbewohner unter einem Vorwand zu befragen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Polizei in Aurich erbeten unter der Telefonnummer 04941 606215.

Münkeboe - Einbruch in Pizzeria

Ein Unbekannter ist zwischen Montag und Dienstag in eine Pizzeria an der Upender Straße in Südbrookmerland eingebrochen. Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 15:30 Uhr verschaffte er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld aus einer Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Riepe - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Storchstraße in Ihlow ist zwischen Sonntag und Dienstag eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

