Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Klapprad gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend am Übergang vom Kamp zum Nikolaiort ein auffälliges Fahrrad gestohlen. Das blau/schwarze E-Klapprad der Marke Tern, Modell Vektron, war gegenüber einer Tapasbar an eine Laterne gekettet und wurde vom Täter zwischen 19 Uhr und 21 Uhr mitgenommen. Hinweise zum Dieb und zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 entgegen.

