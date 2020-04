Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Grasfläche in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am 04.04.2020, um 10:00 Uhr, wurde der Brand einer Grasfläche in der Müdichstraße in Schifferstadt mitgeteilt. Eine Anwohnerin teilte weiter mit, dass sie am Vorabend gegen 17:00 Uhr zwei männliche Personen gesehen habe, welche in dem daneben befindlichen Schrebergarten ein Feuer gelegt und die heiße Asche anschließend auf die Wiese geleert hätten. Der Versuch, die Asche mit einer Gießkanne zu löschen, war offenbar nicht erfolgreich. Außer der Grasfläche entstand kein weiterer Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de Verbindung zu setzen.

