Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zusammenstoß mit einem Linienbus auf der Kreuzung

Wermelskirchen (ots)

Gestern (26.03.), um kurz nach 14 Uhr, ist es auf der Kreuzung L 101 / K 18 Hilgener Straße in Dabringhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen.

Ein 48-jähriger Wermelskirchener befuhr mit seinem Audi die L 101 aus Altenberg kommend in Richtung Dhünn. 51-jähriger Bergisch Gladbacher kam mit einem Gelenkbus ohne Fahrgäste aus der Hilgener Straße und wollte nach links auf die L 101 in Richtung Altenberg einbiegen. Er hielt vorschriftsmäßig am Stop-Zeichen an, um dem Verkehr auf der Landstraße die Vorfahrt zu gewähren.

Als der Busfahrer dann einbog, stieß der Audi im Kreuzungsbereich in die linke Seite des Busses und wurde stark beschädigt. Zudem verletzte sich der Autofahrer leicht, benötigte aber keinen Rettungswagen.

Die Angaben der beiden Unfallbeteiligten zum Hergang waren dann sehr widersprüchlich.

Der Busfahrer gab an, dass der Audi zu schnell gewesen sei und nicht gebremst hätte. Der Audifahrer meinte, er hätte stark abgebremst, als er erkannte, dass der Busfahrer ihm die Vorfahrt nimmt. Er sei auch vor dem Bus zum Stehen gekommen, aber der Bus sei weitergefahren und dadurch in seinen Pkw gefahren.

Am Gelenkbus ist ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden, am Pkw ein Schaden von circa 5.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme von rund 1,5 Stunden wurde die Kreuzung komplett gesperrt. (ct)

Anlage: -1- Foto

