Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung eines PKW

Prüm (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am 23.09.2019 zwischen 08:00 Uhr - 11:00 Uhr die Fahrerseite eines schwarzen BMW der dreier Reihe vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt. Der PKW parkte zur Tatzeit in Höhe des Anwesens Kreuzerweg 9 in Prüm. Hinweise bitte an die Polizei Prüm unter 06551/9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

