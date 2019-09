Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Autofahrerin stark alkoholisiert unterwegs

Wittlich (ots)

Die Polizei Wittlich stellte am Montagnachmittag in der Gemarkung Salmtal im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 55-jährigen Autofahrerin starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille, so dass der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem ist die Autofahrerin nicht berechtigt in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



