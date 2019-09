Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 19.09.2019 kam es gegen 10:30 Uhr in Bitburg, Hubert-Prim-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr vom Parkplatz an der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land rückwärts auf die Straße und beschädigte dabei vermutlich mit seiner Anhängerkupplung einen, am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Pkw.

