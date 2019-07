Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190718.3 Preetz: Polizei ermittelt wegen verletzter Pferde

Preetz (ots)

Am 4. Juli und am 14. Juli wurden in Preetz, auf einer Koppel eines Reiterhofs, zwei Pferde verletzt.

Die Besitzerinnen hatten jeweils bei ihren Pferden, die Tag und Nacht auf der Koppel stehen, Verletzungen zwischen den Hinterbeinen festgestellt, die sich die Tiere jedoch nicht selbst beigebracht haben konnten. Eine der Verletzung war so gravierend, dass sie tierärztlich versorgt werden musste.

Andere Pferde, die sich auf derselben Koppel oder auf angrenzenden Koppeln befanden, blieben hingegen unverletzt. Obwohl die polizeilichen Ermittlungen noch am Anfang stehen, deutet es sich an, dass das Geschehen nur den Reiterhof in Preetz betrifft.

Angaben aus den sozialen Netzwerken, in denen berichtet wird, dass es bereits zu mehreren derartiger Vorfälle und auch in anderen Bereichen gekommen sei, können seitens der Polizei nicht bestätigt werden.

Sollten Zeugen Hinweise zu den Vorfällen geben können, so werden sie gebeten, sich mit der Polizei Preetz, Gasstraße 11, 24211 Preetz (Tel.: 04342/10770) in Verbindung zu setzen.

Oliver Pohl

