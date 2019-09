Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtasche entwendet

Bocholt (ots)

Gelegenheit macht leider Diebe: Nur für einen kurzen Moment hatte eine 78 Jahre alte Bocholterin am Montag ihre Handtasche zur Seite gestellt, weil sie einen Einkaufswagen zurückbringen wollte. Das reichte einem Unbekannten, um die Tasche samt Papieren und Bargeld zu stehlen. Das Geschehen spielte sich zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr an einem Verbrauchermarkt am Willi-Pattberg-Ring in Bocholt-Biemenhorst ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

