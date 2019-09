Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rollerdiebe erwischt

Borken (ots)

Auf frischer Tat ertappt: Nicht unbemerkt geblieben ist am Montag in Borken-Marbeck der Diebstahl eines Motorrollers. Eine Zeugin hatte gegen 16.00 Uhr beobachtet, wie sich drei Jugendliche an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Es hatte verschlossen auf einem Grundstück an der Straße Mühlengrund gestanden. Das Trio schob den Motorroller einige Straßen weiter, wo Anwohner die Jugendlichen stoppten und die Polizei verständigten. Als die Beamten eintrafen, standen sie keinen Unbekannten gegenüber: Die drei Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 17 Jahren waren erst vor einigen Tagen polizeilich in Erscheinung getreten - sie werden beschuldigt, am Diebstahl von mehreren Pizzataxis und an einem Raubüberfall in Südlohn beteiligt gewesen zu sein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell