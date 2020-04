Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kusel (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 09.04.2020, gegen 14:25 Uhr kam es in der Straße "Reiheichen" in Kusel zu einem Alleinunfall einer 27-Jährigen Fahrradfahrerin. Diese befuhr die leicht abschüssige Straße in Richtung Stadtmitte und kam aufgrund bislang unbekannter Ursache zu Fall und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt sie mehrere Platzwunden am Kopf. Die Verletzte wurde aufgrund einer evtl. Schädelprellung vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Homburg verbracht. Nach bisherigen Ermittlungsstand war die Fahrradfahrerin alleine an dem Unfall beteiligt und wurde hierbei zwar schwer jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell