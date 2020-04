Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Carfreitag"

PD Kaiserslautern (ots)

"Carfreitag"

Der "Carfreitag" zählt seit Jahren als DER Tag, an welchem sich die Tuningszene bundesweit zu Treffen verabredet und die oftmals den ganzen Winter in der Garage belassenen Schätze endlich wieder aus der Garage holt. In diesem Jahr war sogar das Wetter perfekt für genau einen solchen Tag. Allerdings war aufgrund des Corona-Virus und den damit verbundenen momentan geltenden Einschränkungen dieses Mal alles anders. Die Treffen, die sonst teilweise tausende Tuner auf öffentlichen Plätzen in der gesamten Westpfalz zusammenkommen ließen, durfte es deshalb dieses Jahr nicht geben. Weder spontane, noch von langer Hand geplante Treffen konnten so stattfinden. Durch die Polizei konnten rund um Kaiserslautern keine größeren Gruppen von Tuningbegeisterten festgestellt werden. Lediglich im Bereich Kusel musste mehreren Personen ein Platzverweis erteilt werden, welchem sie auch unmittelbar nachkamen. Insgesamt muss der Tuningszene der Westpfalz ein großes Lob von unserer Seite ausgesprochen werden! Ein solch diszipliniertes Verhalten einer so großen Gruppe war vorbildlich!

