Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Dienstagabend ist es an der Straße Zur Seeschleuse zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er hatte gegen 22.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Yamaha verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem folgenden Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

