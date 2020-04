Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Arbeitsmaschine von Baustelle gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Band- sowie einen Nassschneider von einer Baustelle an der Nikolaus-Große-Straße gestohlen. Der Abtransport erfolgte mit hoher Wahrscheinlichkeit am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr mit einem Kastenwagen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

