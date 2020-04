Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Geschädigte einer Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Sonntagnachmittag meldeten Zeugen einen alkoholisierten Autofahrer. Dieser konnte durch die Polizei an der Lingener Straße angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Betrunkene zuvor auf der Wietmarscher Straße einen Verkehrsunfall verursacht hatte und dabei auf einen PKW aufgefahren sei. Der Verkehrsunfall dürfte sich zwischen 13.50-16.00 Uhr ereignet haben. Die Unfallgeschädigten sollen sich anschließend mit dem Verursacher in Verbindung gesetzt haben.

Das geschädigte Paar sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

