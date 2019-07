Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Zeugenaufruf und Berichtigung Tatzeit nach Gewaltdelikt zum Nachteil einer 25-Jährigen Frau

Alsdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, wurde eine 25-Jährige Frau in ihrem Haus in Alsdorf überfallen und schwer verletzt. Gestern wurde die Tatzeit fälschlicherweise als die Nacht zum Sonntag beschrieben. Ein bislang unbekannter Täter ist in die Wohnung der Frau eingedrungen, hat diese durch Schläge schwer verletzt und anschließend in ein Zimmer eingeschlossen. Durch das Zimmerfenster konnte die Frau sich zu den Nachbarn retten. Die Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

Wie nun ermittelt werden konnte, soll zur Tatzeit ein Motorrad vom Tatort weggefahren sein. Das Motorrad sei aus Richtung Schützenstraße kommend durch die Straße Am Arsberg in Richtung Schutzbacher Weg gefahren. Zeugen die Angaben zu dem Motorrad, oder einer Fahrt mit einem Motorrad zur Tatzeit, machen können, werden gebeten sich unter 02741/9260 bei der Polizei in Betzdorf zu melden.

