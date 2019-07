Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 31.01.2019 Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Almersbach (ots)

Am 30.07.2019 gegen 23.36 Uhr, befuhr die 31- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug die L 267 aus Richtung Fluterschen kommend in Richtung Altenkirchen. In Almersbach kam sie ausgangs einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde ihr eine Blutprobe im Krankenhaus Altenkirchen entnommen, der PKW war Totalschaden. Schadenshöhe ca. 8000,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizei Altenkirchen



Tel.: 02681/9460



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell