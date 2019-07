Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neustadt/Wied - Verfolgungsfahrt und eventuelle Unfallflucht - Zeugen gesucht

Neustadt/Wied (ots)

Am Dienstag, dem 30.07.2019 sollte um ca. 21:20 Uhr ein schwarzer Audi A3 mit NR-Kennzeichen von der Polizei kontrolliert werden. Der männliche Fahrer versuchte sich aber über einen Feldweg zwischen Siebenmorgen und Fernthal der Kontrolle zu entziehen. Der Sichtkontakt zwischen dem Fahrzeug und der Polizei brach für kurze Zeit ab. Der Pkw konnte jedoch kurz später auf dem Parkplatz der Fa. Schiffer aufgefunden werden. Am Fahrzeug wurden frische Unfallschäden festgestellt. Die vorherige Verfolgungsfahrt wurde von mehreren Passanten wahrgenommen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Fahrer des schwarzen Audi A3 oder zu möglichen Unfallstellen der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

