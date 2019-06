Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer in leerstehender Lagerhalle - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

53894 Mechernich-Satzvey (ots)

In einer leerstehenden Lagerhalle in der Satzveyer Straße wurde am vergangenen Mittwochabend (19.06.2019, 22.06 Uhr) von bislang unbekannten Tätern ein Haufen aus Stroh und Unrat (u. a. Teerpappen) entzündet. Durch diesen brennenden Haufen wurden Holzlatten in der Lagerhalle leicht beschädigt.

Ein Pkw-Fahrer hatte den Feuerschein entdeckt und den Notruf gewählt. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand.

Von Zeugen wurden zwei Personen in der Nähe des Brandortes gesehen. Diese beiden Personen entfernten sich zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Pkw. Die Kriminalpolizei hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell