Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Willroth - Stark betrunkener Pkw-Fahrer randaliert an der Tankstelle

Willroth (ots)

Am Dienstag, dem 30.07.2019 wurde der Polizei um 15.40 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in Willroth gemeldet. Kurz später meldete die Angestellte der Tankstelle, dass das Fahrzeug dort einen Automaten angefahren habe. In der Tankstelle habe der stark alkoholisierte Fahrer dann Getränkeflaschen gestohlen und verhalte sich aggressiv. Eine Person, die den Fahrer an der Weiterfahrt hindern wollte, wurde leicht verletzt. Durch die Polizei konnte der Pkw und der 60-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld noch vor Ort angetroffen werden. Das Diebesgut wurde umgehend wieder an die Tankstelle herausgegeben. Ein Alkoholtest konnte wegen der starken Alkoholisierung nicht durchgeführt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein konnte jedoch nicht sichergestellt werden. Dieser wurde dem Fahrer bereits am 25.07.2019, ebenfalls wegen einer Trunkenheitsfahrt, entzogen. Entsprechende Anzeigen werden gefertigt.

