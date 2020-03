Polizei Gütersloh

POL-GT: Fensterscheiben von Werkstatt eingeworfen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Zwischen Samstagnachmittag (29.02., 15.00 Uhr) und Montagmorgen (02.03., 06.00 Uhr) warfen bislang unbekannte Täter mit Pflastersteinen zwei nebeneinanderliegende Fenster einer Kfz-Werkstatt am Nordring in Rheda-Wiedenbrück ein. Die Täter sind nicht in die Firmenräume eingedrungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Wochenende am Nordring oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell