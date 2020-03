Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruchsversuch in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Zwischen Donnerstagmorgen (27.02., 08.00 Uhr) und Montagmorgen (02.03., 07.15 Uhr) kam es zu einem versuchten Einbruch am Kaupmanns Kamp in Versmold. Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln, gelangten in diesem Fall aber nicht in das Objekt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum im Kaupmanns Kamp oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

