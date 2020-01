Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Auf winterglatter Fahrbahn gegen geparkten PKW gerutscht

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:15 Uhr geriet ein 38-jähriger Mann aus Worms mit seinem PKW in Herrnsheim auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten PKW. Der Mann befuhr die Straße Am Untertor aus Richtung Osthofen kommend und wollte nach links in den Fahrweg abbiegen. Infolge der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit prallte er gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

