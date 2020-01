Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 04.12.2019 "Worms - 80-jährige Rollator-Fahrerin angefahren" - Zeugenaufruf

Worms (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, befuhr gegen 13:00 Uhr ein 81-jähriger Wormser mit seinem VW Golf die Paternusstraße in Richtung Leiselheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 9 kommt es auf einem Zebrastreifen zu einer Kollision mit einer 80-jährigen Rollator-Fahrerin (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4458919).

Zu Beginn des neuen Jahres ist die 80-Jährige leider an den Folgen des Zusammenstoßes verstorben. Da die Unfallursache, trotz Vernehmung des Beschuldigten, derzeit noch nicht vollends bekannt ist, bitten wir Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

