Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Seitenscheibe eingeschlagen

Gescher (ots)

In einen geparkten Wagen sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gescher eingebrochen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, das auf einem Parkplatz an der Liebigstraße in der Nähe eines Diskothekenbetriebs gestanden hatte. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Packung mit einem Eau de Toilette, das auf der Rückbank gelegen hatte. Die Tatzeit liegt zwischen 04.00 Uhr und 09.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

