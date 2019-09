Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Unfallflucht

Hainfeld (ots)

Die Polizei sucht den Unfallverursacher, der bereits am vergangenen Mittwoch am Kastanienberg auf einem Parkplatz in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr einen geparkten Peugeot beschädigte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 1500 Euro. Anhand der Beschädigung muss davon ausgegangen werden, dass der Verursacher sehr wohl den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

