Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Sprinter-Fahrer fährt auf Taxi auf: 13.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Offenbar aufgrund deutlich zu viel Alkohol am Steuer verursachte am gestrigen späten Mittwochabend ein Sprinter-Fahrer einen Unfall in der Kasseler Südstadt. Der 49-Jährige aus dem Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz war beim Geradeausfahren an einer Kreuzung auf ein Taxi, das auf dem linken Fahrstreifen an der Ampel stand, versetzt aufgefahren. Durch den Zusammenstoß waren beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro beziffert. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der 49-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle über 1,5 Promille ergab, musste anschließend zur Blutentnahme mit aufs Reviers. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 23 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der aus Paderborn stammende 32-jährige Fahrer des Taxis war nach seinen Angaben von der A 49 gekommen und stand auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Credestraße an der roten Ampel. Der von hinten kommende 49-Jährige war beim Vorbeifahren in Richtung Auestadion vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu weit nach links gefahren und seitlich versetzt auf das stehende Taxi aufgefahren.

Die weiteren Unfallermittlungen führen nun die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West.

