Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter und alkoholisierter Rollerfahrer flüchtet erfolglos vor Polizeistreife

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Eine Flucht vor einer Polizeistreife, die ihn wegen eines nicht getragenen Helms kontrollieren wollte, lohnte sich für einen 22-jährigen Rollerfahrer aus Kassel nicht: Er wurde nach kurzer Verfolgung im Kasseler Stadtteil Fasanenhof durch die eingesetzten Beamten geschnappt und muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Die Streife des Polizeireviers Nord befand sich am heutigen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich der Weserspitze, als sie ein Kleinkraftrad bemerkte, dessen Fahrer keinen Helm trug. Der Fahrer beschleunigte schließlich bei Erblicken des Streifenwagens sein Fahrzeug und flüchtete von der Ihringshäuser Straße in die Kaulbachstraße. Trotz Aufforderung der Polizisten über den Außenlautsprecher, anzuhalten, setzte er seine Flucht fort. In der Kellermannstraße ließ er das Kleinkraftrad schließlich liegen und flüchtete nun zu Fuß, sodass ihn die eingesetzten Polizeibeamten kurzzeitig aus den Augen verloren. Doch die Polizisten hatten den richtigen Riecher, als sie nach kurzer Absuche zu Fuß den Flüchtenden, der unter einem geparkten Auto lag und sich dort versteckte, auffinden und festnehmen konnten. Sie staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass der 22-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand. In einem Fach des Kleinkraftrads fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana. Zudem ist der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da die Eigentumsverhältnisse für das Kleinkraftrad derzeit nicht geklärt sind, bedarf es nun auch weiterer Ermittlungen, ob es möglicherweise gestohlen wurde. Der junge Mann musste sich einer Blutprobe auf dem Polizeirevier unterziehen. Die Beamten leiteten gegen ihn Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

