Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Bike-Fahrer bei Alleinunfall am Weinberg schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Ein E-Bike-Fahrer ist am heutigen Mittwochmorgen bei einem Alleinunfall auf der Frankfurter Straße schwer, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war der 56-Jährige aus Berlin mit seinem Elektrofahrrad am Weinberg bergab in Richtung Südstadt unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen hatte er gegen 6:50 Uhr in der Linkskurve vor der Kreuzung zur Tischbeinstraße die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Nach Angaben von Zeugen war er dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein dortiges Geländer gestoßen und anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Der 56-Jährige hatte sich offenbar Knochenbrüche und Gesichtsverletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungswagen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Mitte geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

