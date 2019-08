Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkter Dacia in Kaufungen angefahren: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Eine Unfallflucht mit einem Schaden von etwa 3.500 Euro, die im Tagesverlauf des gestrigen Dienstages in Kaufungen stattfand, beschäftigt derzeit die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Aufgrund des entstandenen Schadens an dem geparkten Wagen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich beim Verursacher um einen LKW handeln dürfte. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Der Besitzer des Dacia gab gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost an, dass er seinen Wagen am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, auf dem Seitenstreifen der Leipziger Straße in Kaufungen in Höhe einer LKW-Tankstelle abstellte. Bei seiner Rückkehr, gegen 15:40 Uhr, stellte er schließlich die Beschädigung an der Front seines geparkten Wagens fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur, sodass der Autobesitzer die Polizei verständigte. Den Schaden am Dacia schätzen die Polizisten auf etwa 3.500 Euro. Zudem gehen sie aufgrund der Art des Schadens davon aus, dass es sich beim Verursacher um einen LKW handeln dürfte. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

