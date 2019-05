Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Nievern (ots)

Am Dienstag, den 28.05.2019, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 bis 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Nievern. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Einmündungsbereich auf die Hauptstraße vermutlich beim rechtsseitigen Einbiegen die Außenfassade des dort im Eckbereich stehenden Wohnhauses. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Bad Ems bittet Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, sich unter der Tel. 02603/970-0 oder per Mail pibadems@polizei.rlp.de zu melden.

