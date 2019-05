Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Altendiez - Verkehrsgefährdung -

65624 Altendiez (ots)

Am Dienstagmorgen (28.05.2019) befuhr ein Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad gegen 07:00 Uhr die B 417 von Hirschberg in Richtung Altendiez. In einer Linkskurve auf einer Kuppe (70-er-Bereich) kam dem Kradfahrer plötzlich ein heller Pkw, der einen Lkw und vermutlich vorher auch andere Pkw's überholt hat, auf seiner Fahrbahn entgegen. Nur durch sehr starkes abbremsen und ein Ausweichmanöver nach rechts konnte der junge Mann einen Zusammenstoß mit dem Pkw gerade noch verhindern. In Anschluss fuhr dieses Fahrzeug weiter in Richtung Hirschberg. Nähere Angaben zu dem Verursacher liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Polizei Zeugen dieses Vorfalles, sich bei der PI Diez melden.

