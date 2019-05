Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Diebstahl von Gullideckeln

Winden-Nassau (ots)

Am 28.05.2019 wurde bekannt, dass auf der K4 zwischen Winden und Nassau am Fahrbahnrand mehrere Gullideckel fehlen würden. Vermutlich am 28.05.2019 im Zeitraum zwischen ca. 13:00 und 15:00 Uhr haben Unbekannte mindestens 8 Gullideckel ausgehoben und entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.

