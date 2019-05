Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Wechseltrick Geld erbeutet

Ahaus (ots)

In die sogenannte Wechselfalle ist am Donnerstag in Ahaus die Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Wüllener Straße getappt. Zwei Unbekannte hatten sich gegen 11.05 Uhr an die Kassiererin gewandt. Die Männer gaben beim Bezahlen eines Getränks vor, zusätzlich 500 Euro in Form von 20-Euro-Scheinen in zehn 50-Euro-Scheine getauscht haben zu wollen. Einer der beiden verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch und verunsicherte sie auf diese Weise. So gelang es ihm, mehrere 50-Euro-Scheine an sich zu nehmen. Ein unbekannter Zeuge forderte den Täter auf, die Banknoten wieder auszuhändigen. Das schien er nach einem kontroversen Wortwechsel auch zu tun - im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass der Unbekannte einen Teil des Geldes behalten hatte.

Beschreibung: beide circa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, leicht untersetzt, südländisches Erscheinungsbild, gebrochen deutsch sprechend, bekleidet mit hellen T-Shirts und Jeans. Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen sowie weitere mögliche Hinweisgeber, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

