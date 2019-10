Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung in Shisha-Bar

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es kurz nach 00:30 Uhr in einer Shisha-Bar am Pforzheimer Schloßberg offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die alarmierten Streifen des Polizeireviers Pforzheim-Nord kurz darauf im Bereich eintrafen, war jedoch niemand mehr vor Ort. Stattdessen suchten die Beteiligten im Alter zwischen 23 und 37 Jahren etwa eine halbe Stunde später selbständig das Polizeirevier Pforzheim-Nord auf, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen. Allerdings schilderten die zwei Parteien, die sich auch untereinander kennen, äußerst unterschiedlich. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang nicht bekannt.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell