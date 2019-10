Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Weingarten - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, 04.10.2019 gegen 18:45 Uhr auf der Dorfbrunnenstraße von Gornhofen in Richtung Kemmerlang. Auf Höhe des Hopfengartens beim Egelsee kam einer in Fahrtrichtung Kemmerlang fahrenden, 63-jährigen PKW-Lenkerin ein schwarzer PKW mit nicht-deutschen Kennzeichen entgegen. Aufgrund der verminderten Fahrbahnbreite und der nicht angepassten Fahrweise des schwarzen PKW streifte dieser den Außenspiegel und die hintere linke Fahrzeugseite des PKW der 63-Jährigen. Der Fahrer des schwarzen PKW hielt zunächst an, begutachtete wortlos den Schaden am PKW der 63-Jährigen, ging dann zu seinem Fahrzeug und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Gornhofen. Der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre alt, schlank, ca. 1,70 m groß, aschblondes kurzes Haar, kein Bart, keine Brille. Er trug einen orangefarbenen Pullover. Beim unfallverursachenden PKW handelt es sich vermutlich um eine schwarze Limousine mit auffallend tiefer Frontschürze und gelbem Kennzeichenschild mit schwarzer Aufschrift. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten (Tel. 0751/8036666) zu melden.

Weingarten - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten für eine Verkehrsunfallflucht am Freitag, 04.10.2019 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 23:30 Uhr. Ein vor dem Anwesen Zeppelinstraße 10 in Weingarten geparkter PKW Nissan Qashqai wurde durch einen bislang unbekannten PKW-Lenker im Bereich der hinteren linken Türe beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten (Tel. 0751/8036666) zu melden.

Leutkirch - Sachbeschädigungen an PKW (Zeugensuche)

Am Samstag, 05.10.2019, kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 00:30 Uhr und 04:15 Uhr in Leutkirch, Ortsteil Ellerazhofen, im Campingweg zu einer Serie von Sachbeschädigungen an dort abgestellten PKW. An zwei PKW wurden die Außenspiegel abgeschlagen. Mögliche Zeugen sowie weitere, bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561/84880) zu melden.

