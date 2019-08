Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 8 Wildunfälle im Berufsverkehr

Ludwigslust- Parchim (ots)

Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim haben sich am Dienstagmorgen mehrere Wildunfälle ereignet. Landkreisweit registrierte die Polizei insgesamt 8 Zusammenstöße, vorwiegend mit Rehen. Dabei wurde niemand verletzt, jedoch kam es in allen Fällen zu Sachschäden. Angesichts dieser Entwicklung rät die Polizei erneut zur defensiven Fahrweisen. Insbesondere in der Dämmerung und auf ausgeschilderten Streckenabschnitten sollte vorsichtig gefahren werden.

