Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Herford (ots)

(sud) Am Samstag (03.08.19), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:35, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Goebenstraße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3000 Euro im Frontbereich des geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell